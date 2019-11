Wijkagenten worden makkelijker aanspreekbaar dankzij elektrische fietsen Wouter Spillebeen

14 november 2019

17u18 0 Evergem Om beter zichtbaar te zijn in het straatbeeld koos het wijkteam van politiezone Assenede-Evergem ervoor om voor elke van de veertien wijkagenten een elektrische fiets aan te kopen. “Dat is een duurzame en klimaatvriendelijke investering, en het maakt ons bovendien makkelijker aanspreekbaar.”

Wijkagenten leggen altijd lange afstanden af in hun gebied, zij het om burgers of woonstvaststellingen te doen. Terwijl ze die afstanden afleggen, moeten ze snel aanspreekbaar zijn. “Dat lukt beter als ze op een fiets zitten dan als ze met een auto voorbijrijden”, aldus de politie. “Daarom hebben we besloten om veertien elektrische fietsen aan te schaffen.” Dat is een investering van 15.000 euro.

Veel kilometers

De dertien wijkagenten en de politieagente die het wijkteam vormen krijgen elk een elektrische fiets. Een ervan is een plooifiets zodat de agent in kwestie die in de wagen kan meenemen en twee ervan zijn speedpedelecs, die tot 45 kilometer per uur halen. “In onze zone is er voorlopig een wijkagent per 4.000 inwoners, terwijl dat er in de meeste zones ongeveer een op 2.500 is. Daarnaast zijn de wijken groot en uitgespreid, dus de elektrische fietsen zullen zeker van pas komen”, klinkt het. “Hopelijk komt er later nog een bestuurlijke tegemoetkoming om de wijken wat te verkleinen.”

De fietsen werden geleverd door handelaar Het Verzet in Deinze, die ook tweemaal per jaar met een mobiele herstelpost de fietsen zal onderhouden. “Hopelijk zullen ze heel wat kilometers afleggen”, zegt uitbater Hendrik De Groote.

Elektrische wagens komen er voorlopig niet. “Die zijn nog niet opportuun voor de politiezone. De wagens moeten te veel omgebouwd worden en dat kan momenteel nog niet in combinatie met een elektrische wagen. Ook het rijbereik is nog niet realistisch. Bovendien is een elektrische wagen nog te duur”, duidt de politie.