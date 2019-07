Wie wil mee breien aan jasje voor boekenruilkastje Sleidinge? Joeri Seymortier

16 juli 2019

10u41 0 Evergem Het boekenruilkastje aan het station in Sleidinge heeft een nieuw jasje nodig. Jij kan mee breien.

Het boekenruilkastje in Sleidinge staat aan het buurtplein ’t Kwartiertje, tegenover het station in Sleidinge. Op woensdag 17 juli en 21 augustus kan je mee breien aan een jasje voor het boekenruilkastje. Afspraak om 14 uur aan het buurtplein. Breng gerust wat restjes wol en breinaalden mee. Wie wil mag ook een gebakje meebrengen. Wie restjes wol heeft, kan ze afgeven in de bibliotheek Sleidinge.

In Evergem staan alles samen veertien boekenruilkastjes in de woonkernen. Er is een fietsroute langs de kastjes. Het parcours vind je in de bib en op www.evergem.be/boekenruilkastjes.