Wie helpt zaterdag zwerfvuil ruimen in Sleidinge? Joeri Seymortier

30 september 2020

09u03 0 Evergem Evergem houdt op zaterdag 3 oktober een nieuwe zwerfvuilactie. Deze keer is deelgemeente Sleidinge aan de beurt.

Wie zaterdag een handje wil helpen, moet inschrijven. “Het is jammer dat we ze nodig hebben, maar tegelijk zijn ze broodnodig en we zijn ze eeuwig dankbaar: de vrijwilligers die zwerfvuil opruimen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Ook jij kan je steentje bijdragen, want we gaan samen op pad om zwerfvuil te ruimen. Zaterdag 3 oktober van 9 tot 12 uur doen we dat in Sleidinge. Start aan het gemeentelijk magazijn, Oostveld 2 in Sleidinge.”

Inschrijven is verplicht en kan via evergem.be/zwerfvuilactie. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. Wie met meer op pad gaat, moet een mondmasker dragen. Er is een goodiebag voor elke deelnemer, en er worden ook tien E-bonnen verloot.