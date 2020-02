Werken Pastorijstraat Ertvelde van start: tijdelijke regeling voor bussen en landbouwvoertuigen Joeri Seymortier

23 februari 2020

14u29 0 Evergem De werken in de Pastorijstraat in Ertvelde bij Evergem starten op maandag 24 februari. Er wordt een regeling uitgedokterd voor de landbouwvoertuigen en bussen.

Landbouwvoertuigen mogen tijdens de werken uitzonderlijk wel op de R4 rijden, tussen de Pastorijstraat en Hoogstraat. Landbouwverkeer vanuit Rieme moet dus ook even omrijden via de R4, de Hoogstraat en de Noordlaan.

Ook voor De Lijn is er een tijdelijke regeling. Voor Buslijn 55 is er een tijdelijke halte Noordlaan en Vaartstraat-West. De bus maakt eerst een lus via Vaartstraat-West en Oude Burggrave, en rijdt dan verder via Hoogstraat en R4 naar Rieme. Er is ook een tijdelijke halte Noordlaan en Hoogstraat. De bus volgt de omleiding via Hoogstraat en R4 naar Rieme.

Buslijn 56 krijgt een tijdelijke halte aan de kerk van Ertvelde. De bus volgt de omleiding via Hospitaalstraat, Stoepestraat en zo naar de N49.

Info: evergem.be/pastorijstraat.