Werken Pastorijstraat Ertvelde starten op 24 februari Joeri Seymortier

07 februari 2020

17u37 8 Evergem Er is een startdatum bekend voor de werken in de Pastorijstraat in Ertvelde: maandag 24 februari.

Momenteel zijn er in Ertvelde werken in de Steenstraat, Hermijtstraat en Trilkouter. “Vanaf maandag 24 februari is de Pastorijstraat aan de beurt”, zegt schepen van Openbare Werken Lucas Van der Meersch (CD&V). “De straat wordt afgesloten vanaf de Hermijtstraat tot aan de R4. De werken gebeuren in twee fasen. Van 24 februari tot 6 april wordt de ene kant van de straat gedaan, en dan is de supermarkt Aldi bereikbaar via de R4. Van 7 april tot 10 juli loopt de tweede fase, en dan is supermarkt Aldi bereikbaar via het Dorp.”

De Pastorijstraat wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaand autoverkeer rijdt om via de Noordlaan, de Hoogstraat en de R4. Voor de bewoners komt er een verzamelpunt voor het afval aan de parking van supermarkt Aldi.

Info: www.evergem.be.