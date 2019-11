Werken in Haantjen Belzele uitgesteld (maar slechtste stukken worden al opgelapt) Joeri Seymortier

10u39 0 Evergem De werken in het Haantjen in Belzele bij Evergem zijn uitgesteld, en zullen ten vroegste in het voorjaar van volgend jaar starten.

Normaal zouden in november en december asfalteringswerken gebeuren in het Haantjen in Belzele. Maar daar is nog altijd geen kraan te bespeuren. “De werken zijn voorlopig uitgesteld tot het voorjaar 2020”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Dit jaar vervangen we wel nog de slechte stukken beton in de Grote Moerstraat. Ook de putten naast de rijweg pakken we nog dit jaar aan.”