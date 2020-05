Werken Dellaertsdreef maandag van start en zullen 1 jaar duren: riolering, nutsleidingen en wegen worden vernieuwd Joeri Seymortier

23 mei 2020

12u08 6 Evergem Maandag 25 mei starten de werken aan een van de slechtste straten in Evergem: een jaar lang wordt de Dellaertsdreef in Sleidinge onder handen genomen. Een grondige klus, want de riolering wordt vernieuwd, alle nutsleidingen worden vernieuwd en de wegen worden heraangelegd en heringericht. De gemeente investeert maar liefst 1,7 miljoen euro.

De plannen werden al voorbereid door de vorige bestuursploeg, onder leiding van ereschepen Erik De Wispelaere, maar na jaren wachten kunnen de werken in de Dellaertsdreef in Sleidinge maandag eindelijk starten. “Jammer genoeg is het door de coronamaatregelen niet mogelijk om samen met de aannemer een infomoment over de werken te organiseren voor de buurt”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De plannen zijn klaar en de uitvoering kan starten. Het was geen gemakkelijk dossier, want in de beschikbare ruimte moeten heel wat functies samen een plaats krijgen. Er was in oktober 2016 al een inspraakvergadering voor de buurt. Zoveel mogelijk van hun opmerkingen zijn in ons plan verwerkt.”

De werken zullen ongeveer een jaar duren, en zullen in verschillende fasen gebeuren, zodat de bereikbaarheid van de woningen optimaal blijft. De nieuwe openbare verlichting in de straat werd ondertussen al geplaatst. “Vanaf maandag tot 15 september wordt gewerkt in het doodlopend gedeelte van de Dellaertsdreef, tot aan het kruispunt Schoolstraat”, zegt schepen Van der Meersch. “Het kruispunt Schoolstraat blijft de komende maanden toegankelijk voor doorgaand verkeer. Voor het parkeren zijn er alternatieven voorzien. De parking Calcutta is voor de buurt beschikbaar van 17 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens. De parking van de school De Bijenkorf kan buiten de schooluren ook gebruikt worden, en er kan ook op het Wilfried Martensplein geparkeerd worden.”

Tonnagebeperking

Een volgende fase is de heraanleg van het kruispunt van de Dellaertsdreef met de Schoolstraat. Dat zal gebeuren van 16 september tot 9 oktober. Dan zal er een omleiding zijn via Sleidinge-Dorp, de Schoolstraat en het Akkerken. De tonnagebeperking wordt dan tijdelijk opgeheven. In de Schoolstraat voorziet de gemeente dan een stilstaan- en parkeerverbod, zodat het doorgaand verkeer vlotter kan rijden.

Een laatste fase zijn de werken in de Dellaertsdreef, in de zone vanaf kruispunt Schoolstraat tot Weststraat. Die fase staat gepland van 10 oktober 2020 tot 1 mei 2021. Ook dan is er een omleiding via Sleidinge-Dorp, Schoolstraat en het Akkerken. Je kan dan best parkeren in de omliggende straten en parking Muzenhoek. “Fases twee, drie en vier worden na elkaar uitgevoerd, met uitzondering van de toplaag in asfalt. Die toplaag plaatsen we in één beweging, op het einde van de werken”, zegt schepen Van der Meersch nog.