Werken buurt Pastorijstraat Ertvelde starten midden oktober: dinsdag 17 september infovergadering Joeri Seymortier

16 september 2019

12u06 6 Evergem De buurt van de Pastorijstraat in Ertvelde wordt binnenkort vernieuwd. Op dinsdag 17 september is er een infovergadering.

In de Hermijtstraat, Pastorijstraat, Steenstraat en Trilkouter in Ertvelde starten binnenkort wegenwerken. “Eerst wordt de riolering volledig vernieuwd, met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De werken vinden plaats in het deel Pastorijstraat tussen Hermijtstraat en R4, in de volledige Hermijtstraat, in de Steenstraat tussen Hermijtstraat en de waterloop, en in de Trilkouter tussen Steenstraat en R4. De werken starten vermoedelijk half oktober.”

Om de buurtbewoners op de hoogte te brengen van de plannen en de timing vindt er op dinsdag 17 september om 20 uur een infovergadering plaats in Administratief Centrum Ertvelde, Marktplein 2.