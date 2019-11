Werken aan Meulestedebrug in Gent (en dat is ook voor Evergem belangrijk) Joeri Seymortier

04 november 2019

10u03 5 Evergem Vanaf 7 november starten herstelwerkzaamheden aan de Meulestedebrug in Gent. Ook voor het verkeer vanuit Evergem verandert er heel wat.

De werken zijn nodig om de veiligheid te kunnen garanderen. Er komt een extra veerboot om de hinder te beperken. De Meulestedebrug is een belangrijke verkeersader voor vrachtwagens en woon-werkverkeer. Wie te voet of met de fiets is, kan tijdens de werken het kanaal Gent-Terneuzen blijven oversteken. Alle andere wegverkeer kan tijdens een groot deel van de werken niet langs de afgesloten Meulestedebrug. Er komen alternatieve routes, een extra veerdienst in Langerbrugge en een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers.

“De Meulestedebrug is te oud en daarom regelmatig buiten dienst en onbetrouwbaar”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) van Evergem. “Er zijn dringende herstelwerkzaamheden nodig om de brug veilig te houden. Zonder herstelling kan de bestaande brug bovendien onmogelijk nog in dienst blijven tot die wordt vervangen. De werken duren tot in de lente van 2020.”

Van donderdagavond 7 november om 19 uur tot vrijdagochtend 8 november om 6 uur wordt een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug geplaatst. De Meulestedebrug zal dan afgesloten zijn voor alle wegverkeer. Van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 20 december wordt gewerkt aan de mechanische vergrendeling en het rechter beweegbaar brugdeel. Voor wegverkeer is de doorgang afgesloten tijdens de hele periode. Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020 wordt gewerkt aan het bewegingsmechanisme van de brug en het linker beweegbaar brugdeel. Voor wegverkeer is de doorgang afgesloten tussen 27 april en met 25 mei 2020.

Info: www.evergem.be.