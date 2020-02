Wegverzakking Stenenmolenstraat wordt tweede helft februari hersteld Joeri Seymortier

05 februari 2020

09u54 0 Evergem In de Stenenmolenstraat in Ertvelde wordt van 17 tot 28 februari een verzakking in het wegdek hersteld.

De werken gebeuren ter hoogte van nummer 10 en 12. Er is een omleiding voorzien. Plaatselijk verkeer kan in de straat, de woningen blijven gewoon bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen ook door de straat rijden. Doorgaand autoverkeer moet omrijden via de Holstraat, de Hospitaalstraat en de Kapoenstraat.

