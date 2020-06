Weer beperkt kamerbezoek in woonzorgcentra Zorgbedrijf Meetjesland Joeri Seymortier

18 juni 2020

12u04 0 Evergem De bewoners van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Meetjesland kunnen weer beperkt bezoek ontvangen op hun kamer.

De versoepeling in de vijf woonzorgcentra van het Zorgbedrijf wordt opgesplitst. Sinds woensdag 17 juni kan het in Ten Oudenvoorde Ertvelde, vanaf donderdag 18 juni in Ter Leenen in Nevele bij Deinze, en vanaf maandag 22 juni zal het ook kunnen in Ter Hollebeke Sleidinge, Ter Caele Evergem, en in Warmhof Maldegem.

“De gezondheid van onze bewoners, medewerkers, maar ook van onze bezoekers staat voorop”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “Daarom werken we met een aantal tussenstappen. Als alles vlot verloopt is het de bedoeling om als volgende stap de cafetaria en de gemeenschappelijke ruimtes terug te openen. We blijven uiterst voorzichtig en waakzaam. Het is van groot belang dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en ons gezond verstand gebruiken. We rekenen op de medewerking van iedereen zodat het bezoek op een gezellige, maar vooral veilige manier kan verlopen.”

Mondmasker verplicht

Bewoners en bezoekers worden met affiches gewezen op de voorzorgsmaatregelen die ze moeten naleven. Er is daarnaast voor de bezoekers een stappenplan opgemaakt met wat je wel mag en niet mag. “De bezoeker zal onder andere altijd een mondmasker moeten dragen en moet gepaste afstand bewaren ten aanzien van de bewoners en de andere bezoekers. Hij zal ook een ‘verklaring op eer’ moeten afleggen dat hij niet besmet is, ziek geweest is of symptomen heeft vertoond van besmetting”, zegt Patrick Huyghe nog.

Elk van de woonzorgcentra heeft specifieke bezoekregels. Die kan je ontdekken op www.zorgbedrijfmeetjesland.be/maatregelen-coronavirus/bewonersbezoek.