Weer beperkt bezoek mogelijk in woonzorgcentra Zorgbedrijf Meetjesland, wel enkel op afspraak Joeri Seymortier

14 mei 2020

13u46 0 Meetjesland/Nevele Er wordt vanaf maandag 18 mei weer beperkt bezoek mogelijk in vijf woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Meetjesland. Dit zal wel onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

Het gaat over de woonzorgcentra Ter Hollebeke in Sleidinge, Ten Oudenvoorde in Ertvelde, Ter Caele in Evergem, Ter Leenen in Nevele en Warmhof in Maldegem. “Het bezoek wordt zeer beperkt opgestart en kan - als er geen nieuwe besmettingen komen - nadien opgebouwd worden”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “In de woonzorgcentra kan een bewoner vanaf maandag één vaste bezoeker één keer per week ontvangen. Het moet wel altijd om dezelfde bezoeker gaan. De bezoeker reserveert het bezoekmoment op voorhand.”

“De eerste uren kwamen meteen zeventig reservaties binnen”, vertelt Huyghe. “Het bezoek kan maximum dertig minuten duren en gaat het door in de gemeenschappelijke bezoekplaats, niet op de bewonerskamer. In de gemeenschappelijke bezoekplaats zijn meerdere bezoekhoekjes ingericht en voorzien met beschermend glas tussen de bewoner en de bezoeker. De bezoeker zal een mondmasker dragen en zal gepaste afstand ten aanzien van de bewoners en de andere bezoekers moeten bewaren. Hij zal ook een ‘verklaring op eer’ moeten afleggen dat hij niet besmet is, ziek geweest is of symptomen heeft, en zijn temperatuur zal worden gemeten.”

Voor de bewoners van de assistentiewoningen is de regel dat ze maximum vier personen ontvangen, en dat moeten altijd dezelfde bezoekers zijn. Een bezoek in het rusthuis aanvragen kan op de website.