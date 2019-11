Wat wilde de vrouw van Miel vertellen net voor haar dood? Toneel Rieme zoekt het antwoord Joeri Seymortier

27 november 2019

08u57 6 Evergem De koninklijke toneelbond Door Vriendschap Geriemd uit Rieme bij Evergem gaat dit weekend in première met het stuk ‘Geestig’.

Het stuk volgt het verhaal van weduwnaar Miel. Toen zijn vrouw stierf heeft ze haar laatste zin nooit kunnen afmaken. De zus van Miel komt speciaal over uit Amerika om geesten op te roepen, zodat Miel te weten kan komen wat zijn vrouw net voor de dood nog wilde zeggen.

Het blijspel wordt gespeeld in de polyvalente zaal in de Sint-Barbarastraat in Rieme. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november, en op zondag 1 december. Ook nog op 6, 7 en 8 december. Op vrijdag en zaterdag om 20 uur en op zondag om 14.30 uur. Kaarten kosten 9 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.

Info: 09/344.43.78 of ivan.wellens1@telenet.be.