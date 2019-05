Wandelen van theater naar theater in de ‘Vrijstraat’ in Sleidinge Joeri Seymortier

29 mei 2019

10u44 7 Evergem Het gezelschap Tarchief uit Sleidinge roept in de twee weekends van 31 mei tot 9 juni de ‘Vrijstaat’ uit in het hartje van Sleidinge. Je kan er een theaterwandeling van twee kilometer maken.

Op vier verschillende plaatsen in het dorp Sleidinge kan je genieten van theater en muziek, dat samen één verhaal vormt. “De kijkers mogen een wandeling verwachten door Sleidinge die start aan het standbeeld van Wilfried Martens en onder andere de pastorijtuin, de kerk, de vrije basisschool Bijenkorf en de fabriek Calcutta zal aandoen”, zegt regisseur Raf Goossens. “Ook onderweg is van alles te beleven. Na Calcutta in 2005 en De Constateurs in 2015 werkten we stilletjes aan een vervolgverhaal, en we hadden al vrij vroeg het idee om een soort ‘staat in een staat’ op te richten. Joris De Wildeman, die helaas overleden is, werkte nog mee aan het prille idee van Vrijstaat.”

Met Vrijstaat stelt Tarchief vragen over welkom zijn in een land en in een dorp. Er worden ook Sleidingse verhalen en geschiedenisfeiten in het stuk verwerkt. “Onze boodschap is heel universeel”, klinkt het. “Het mooie aan dit project is dat we met een heel mooie groep zitten. Dit is vooral een verbindend project. We gaan gewoon doen wat we het liefste doen en wat onze vriend Joris ons vaak heeft voorgedaan: Sleidinge op stelten zetten en het hele Meetjesland verbazen met een positief verhaal.”

Kaarten voor de theaterwandeling zijn te koop in het Cultuurcentrum Evergem. Meer info op www.vrijstaat.eu.