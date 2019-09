Vzw Lochtingleute schenkt elektrische bakfiets aan Sloeberhof Joeri Seymortier

30 september 2019

09u08 2 Evergem De opbrengst van de derde editie van het zomerfestival Lochtingleute in Evergem, is voor het goede doel.

Dankzij Lochtingleute kan Sloeberhof in Evergem een nieuwe elektrische bakfiets kopen. Het Sloeberhof richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder of kind vastloopt. Zij bieden een divers aanbod aan ondersteuning aan jonge gezinnen, van begeleiding aan huis tot residentiele opvang voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven wonen. De bakfiets is geschikt om vier kinderen te vervoeren en zal gebruikt worden om de kindjes naar school te brengen, en voor uitstapjes en tochtjes.

Volgend jaar staat een nieuwe Lochtingleute gepland: op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 2020.

