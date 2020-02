VTM-kok Sandra Bekkari komt naar Sleidinge Joeri Seymortier

11 februari 2020

10u53 0 Evergem Voedingsdeskundige en televisiekok Sandra Bekkari, bekend van Open Keuken op VTM, komt op donderdag 20 februari naar Sleidinge.

De Gezinsbond van Sleidinge nodigt Bekkari uit voor een lezing. De tv-kok coacht al 20 jaar mensen naar een gezondere levensstijl. In 2008 ontwikkelde ze de Sana-methode: een eenvoudige methode waarbij je stap voor stap nieuwe en gezonde gewoontes aanleert waardoor diëten totaal overbodig wordt.

Op donderdag 20 februari om 20 uur in ’t Klokhuis, Schoolstraat 7 in Sleidinge. Leden betalen 18 euro en niet-leden 25 euro. In de prijs zitten ook een consumptie en proevertjes.

Inschrijven: sleidingegezinsbond@gmail.com.