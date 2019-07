Vrouw met 17 auto-inbraken op haar palmares gevat Jeroen Desmecht

10 juli 2019

11u22 0 Evergem Een 47-jarige vrouw uit Ertvelde is aangehouden voor zeventien verschillende auto-inbraken. Dat meldt de politiezone Assenede-Evergem in een persbericht. Ondertussen heeft de raadkamer haar onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

Tot zeventien maal toe sloeg de veertiger een autoruit in om daarna met het gestolen waar te vluchten. Volgens de politie was de vrouw zeker twee periodes actief. Zo gaat het om een zevental feiten van oktober tot november 2018 en een tiental feiten van mei tot juli 2019. Alle inbraken gebeurden op het grondgebied van Evergem: namelijk in de deelgemeentes Kluizen en Ertvelde.

De politiezone Assenede-Evergem wist de dader, een 47-jarige vrouw uit Ertvelde, op dinsdag 2 juli op te pakken. Ze bekende zeventien inbraken en werd door het parket van Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die besliste om haar aan te houden. “Vorige week vrijdag werd ze onder strenge voorwaarden vrijgelaten”, aldus de politie in haar persbericht.