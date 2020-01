Vrijwilligerswerking bib Evergem in de prijzen Joeri Seymortier

22 januari 2020

17u03 2 Evergem De vrijwilligerswerking van de bibliotheek in Evergem heeft de Groene Pluim 2019 gewonnen.

De Groene Pluim van Groen Evergem zet elk jaar iemand of een organisatie in de kijker, die sociaal, cultureel of sociaal sterk werk levert. “Dat een bib vandaag veel meer doet dan boeken ontlenen kan enkel dankzij de ruime ploeg van vrijwilligers waar het bibliotheekpersoneel kan op rekenen”, zegt Naan Colman van Groen Evergem. “Dat willen we met deze Groene Pluim in de kijker zetten. In Evergem zijn er meer dan honderd vrijwilligers. Er zijn vertelmomenten, een kinderjury voor lezen, er wordt aan voorlezen-aan-huis gedaan, en er is een boekendienst-aan-huis voor ouderen en mindermobiele mensen. Er wordt voorgelezen in rusthuizen, er wordt gewerkt rond lezers met dementie, er zijn leesgroepen, bibliotheekkastjes, en we hebben zelfs een zadenbibliotheek. Allemaal ondersteund door een pak vrijwilligers.”