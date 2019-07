Vrachtwagens worden gebannen uit dorpskern Kluizen Joeri Seymortier

08 juli 2019

09u46 0 Evergem De gemeente Evergem bant de vrachtwagens uit de dorpskern van Kluizen. De verkeerssituatie wijzigt halfweg deze maand.

Er is sinds kort een rechtstreekse verbinding tussen de Noordlaan en het Ovaal van Wippelgem gerealiseerd. Via die weg kan je de R4 gemakkelijker bereiken, en dus viert de gemeente Evergem een tonnagebeperking in de dorpskern van Kluizen in.

Er wordt een tonnagebeperking ingevoerd voor vrachtwagens boven de 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dat is het geval in de Kluizendorpstraat tussen Schildekenstraat en Pastoorshoek, en verder in de Damstraat, Pastoorshoek, Rabautstraat, Zijbosstraat, Snoekstraat, Baljuwstraat, Papenbosstraat, Karperstraat, Baarsstraat en ook de Forelstraat.

“De gewijzigde verkeerssituatie gaat in van zodra de verkeersborden geplaatst zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Lucas Van der Meersch (CD&V). “Er wordt nog een tweede nieuwe regel ingevoerd in Kluizen. De maximumsnelheid van het traject Kluizendorpstraat-Wippelgem Eindeken brengen we terug naar 50 kilometer per uur, omdat we verwachten dat meer verkeer voor dit traject zal kiezen”, klinkt het nog.