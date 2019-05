Vrachtwagen rijdt in op auto: twee lichtgewonden Wouter Spillebeen

21 mei 2019

16u40 20 Evergem Twee inzittenden van een wagen zijn maandagochtend lichtgewond geraakt nadat ze werden aangereden door een vrachtwagen aan de lichten op de R4 ter hoogte van de Riemesteenweg in Ertvelde.

De 54-jarige chauffeur en zijn 56-jarige passagierster, beiden uit Gent, stonden rond 10 uur stil aan de rode lichten op op de R4 in de richting van Zelzate. Achter hen stond de vrachtwagen van een 30-jarige chauffeur uit Aalter. Toen de verkeerslichten op groen sprongen, vertrok de vrachtwagen zonder te zien dat de auto minder snel vertrok. De vrachtwagen reed achteraan in op de auto, waarbij de twee inzittenden gewond raakten. Ze werden ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De personenwagen was niet meer rijvaardig en werd weggetakeld.