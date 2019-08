Voormalig schepen Johan Van Hove verlaat gemeenteraad Joeri Seymortier

Johan Van Hove is al jaren het boegbeeld van de sp.a in Evergem. Hij was van 2000 tot 2012 schepen in Evergem. De laatste verkiezingen kwam zijn socialistische partij, samen met Open Vld en onafhankelijken op onder de naam Sterk. De meerderheid breken zat er ook op die manier niet in, waardoor Johan Van Hove opnieuw in de oppositie belandde.

Op donderdag 29 augustus zal hij voor de laatste keer als gemeenteraadslid naar het gemeentehuis van Evergem komen. Van Hove wordt secretaris op de Belgische ambassade in de Chinese stad Peking. Dat is een job die hij voor minstens twee jaar zal uitvoeren.

In de gemeenteraad wordt Johan Van Hove vanaf september opgevolgd door Christine De Wispelaere, die de vorige legislatuur ook al in de gemeenteraad zat.