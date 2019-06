Voormalig café Las Vegas wordt jeugdhuis: woensdag 26 juni kick-off Joeri Seymortier

20 juni 2019

10u35 2 Evergem Jongeren uit Evergem kunnen binnenkort terecht in voormalige café Las Vegas in de Kapellestraat, als nieuwe jongerenontmoetingsplaats. Op woensdag 26 juni vindt de kick-off plaats.

Sinds 2011 is er geen ontmoetingsplaats meer voor jongeren in Evergem. “Daar komt binnenkort verandering in”, zegt schepen van Jeugd Kenny Ketels (N-VA). “De ontmoetingsplek in de Kapellestraat kan een laagdrempelig ‘huis’ zijn waar jongeren na school terecht kunnen om gezellig samen te zijn, creatief bezig te zijn, te koken of te gamen. Ze kunnen er muziek leren spelen of met hun band repeteren. De ontmoetingsplaats moet een plek worden voor en door jongeren waarbij de dienst Jeugd van onze gemeente een coachende en ondersteunende rol opneemt.”

Op woensdag 26 juni wordt het officiële startschot gegeven. Jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom om mee na te denken over de invulling van de ontmoetingsplaats. Wat wil je doen met de ruimtes in het gebouw? Wat worden de openingsuren? Heb je interesse om je te engageren als vrijwilliger? Weet je een leuke naam?

Je kan woensdag in Las Vegas terecht van 12.30 tot 20 uur. Je krijgt een drankje. Info: www.evergem.be.