Volpenswege Sleidinge schrapt nu al kermis in september Joeri Seymortier

29 mei 2020

14u46 0 Evergem Het feestcomité van Volpenswegekermis in Sleidinge bij Evergem heeft beslist om in september geen kermis te organiseren.

Hoe de feestzomer er zal uitzien is nog altijd onduidelijk, maar in Sleidinge trekken ze nu al een streep door het geplande kermisweekend op Volpenswege in september. Er zijn te veel onzekerheden om door te gaan met de voorbereidingen. Het schrappen van de kermis wil ook zeggen dat er op 18 september geen Spaarbekkenloop zal zijn. De 53ste editie van Volpenswegekermis staat nu gepland van 17 tot 20 september in 2021.