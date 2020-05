Volgende week meteen weer markt in Ertvelde, Sleidinge en Evergem Joeri Seymortier

14 mei 2020

09u08 56 Evergem Evergem blijft niet bij de pakken zitten en laat vanaf volgende week meteen weer de drie wekelijkse markten toe.

Er is opnieuw een wekelijkse markt op woensdag 20 mei in Ertvelde, op vrijdag 22 mei in Sleidinge, en op zaterdag 23 mei in Evergem. “Vanuit de crisiscel bereiden we de concrete organisatie en de maatregelen voor”, zeggen schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) en burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “We doen dat samen met onze diensten, en in overleg met de marktkramers. Tegen het weekend moet ons marktenplan klaar zijn, zodat we volgende week op een veilige manier weer naar de markt kunnen in Ertvelde, Sleidinge en Evergem.”