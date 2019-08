Vlaams Belang Evergem zet Tonny De Paepe uit partij Joeri Seymortier

30 augustus 2019

15u10 2 Evergem Vlaams Belang Evergem zegt huidig gemeenteraadslid Tonny De Paepe uit Sleidinge uit de partij.

Fractieleider Fernand Deliaert van Vlaams Belang pakte bij het begin van de gemeenteraad in Evergem uit met partijnieuws. “Tonny De Paepe wordt uit de fractie van Vlaams Belang gezet”, zegt Deliaert. “Alles wat de man vanaf nu zegt, is op eigen verantwoordelijkheid, en niet meer in naam van het Vlaams Belang. De Paepe is natuurlijk verkozen, dus wij kunnen hem zijn mandaat niet afnemen. Ofwel komt er een andere Belanger op zijn stoel zitten, ofwel blijft De Paepe gewoon afwezig en dan blijft de stoel gewoon leeg. Ons maakt het niet veel uit.”

Tonny De Paepe was in oktober vorig jaar lijstduwer, en haalde met 247 voorkeurstemmen het tweede meeste stemmen van zijn partij. De man kwam echter zelden of nooit opdagen op de gemeenteraad. Vlaams Belang Evergem haalde vorig jaar vier verkozenen. De Paepe is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.