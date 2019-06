Vijf rusthuizen werken jaar samen in Zorgbedrijf Meetjesland: besparing van 2,5 miljoen euro Eerste jaarrapport toont winst in plaats van verwachte verlies Joeri Seymortier

12 juni 2019

15u46 0 Evergem Het Zorgbedrijf Meetjesland, de samenwerking tussen de OCMW-rusthuizen van Evergem, Maldegem en Nevele, legt na een jaar sprekende cijfers voor. Er werd een verlies van 2,17 miljoen euro verwacht, maar uiteindelijk werd afgeklopt op een winst van 383.000 euro. “Een signaal naar alle andere OCMW’s dat samenwerken echt loont”, klinkt het.

Begin vorig jaar smolten vijf OCMW-huizen samen in het Zorgbedrijf Meetjesland: Ter Caele in Evergem, Ter Hollebeke in Sleidinge, Ten Oudenvoorde in Ertvelde, Warmhof in Maldegem en Ter Leenen in Nevele. Samen met alle thuiszorgdiensten van de drie OCMW’s worden de vijf woonzorgcentra nu gerund door het Zorgbedrijf Meetjesland. Goed voor een organisatie van 730 personeelsleden, 438 rusthuisbedden en 168 assistentiewoningen.

“De cijfers van ons eerste werkjaar 2018 spreken boekdelen”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “We hadden begroot dat we het eerste jaar ruim 2,1 miljoen euro te kort zouden hebben in het Zorgbedrijf Meetjesland, maar uiteindelijk is het een overschot van 383.000 euro geworden. Dat maakt een verschil van maar liefst 2,5 miljoen euro. De samenwerking in het Zorgbedrijf is dus een zeer goede en vooruitziende beslissing geweest. De besparing komt deels uit het samen aankopen, wat alles goedkoper maakt. Maar ook de specialisatie speelt een rol. We hebben nu bijvoorbeeld een team dat gespecialiseerd is in Riziv-ontvangsten, waardoor we ook langs die kant een pak meer inkomsten krijgen.”

Dagprijs

De afdeling van de woonzorgcentra legt de beste cijfers voor. De thuiszorg blijft nog altijd een verliespost. Dat het Zorgbedrijf Meetjesland winst maakt, wil niet zeggen dat de dagprijzen van de rusthuizen kunnen dalen. “We zitten nu op het gemiddelde in de regio, en dus zeker niet te hoog”, zegt algemeen directeur Piet Vanwambeke. “In plaats van dagprijzen te verlagen, willen we verder investeren in betere kwaliteit van gebouwen en dienstverlening. Het rusthuis van Sleidinge zal verbouwd worden, en in Evergem komt er zelfs een totaal nieuw rusthuis. Er zal dus nog heel veel geld nodig zijn in de toekomst.”

Wat met Deinze?

Na de gemeentefusie van Deinze met Nevele is in het Zorgbedrijf Meetjesland een rare situatie ontstaan. Het OCMW-rusthuis van Nevele zit in het Zorgbedrijf, maar dat van Deinze nog niet. Of het rusthuis in Deinze ook zal toetreden is nog geen uitgemaakte zaak. “Met de mooie cijfers van ons eerste jaarrapport hopen we in ieder geval dat steeds meer OCMW’s het nut van samenwerken zullen inzien. We hebben vandaag nog geen aansluitend werkgebied in het Meetjesland, en dat is wel onze betrachting. We hopen dat we nog meer OCMW’s kunnen warm maken om in het Zorgbedrijf Meetjesland te stappen”, klinkt het nog.