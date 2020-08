Vijf jongeren belagen fietser en delen enkele rake klappen uit Didier Verbaere

23 augustus 2020

15u42 8 Rieme Aan de spoorweg in Rieme (Evergem) werd een fietser zondagochtend belaagd door vijf jongeren. De man liep daarbij een blauw oog en een kneuzing aan de neus op. Ook zijn fiets raakte beschadigd.

De man was zondagochtend om 5.15 uur naar huis aan het fietsen toen een wagen met vijf inzittenden hem passeerde. Daarbij gooiden ze tot tweemaal toe de autodeuren open vlak bij de fietser. Het kwam tot een handgemeen en de fietser kreeg rake klappen. De fiets werd in een weide gegooid. Maar de fietser verdedigde zich en begon aan huisdeuren aan te bellen op zoek naar hulp. Daarop sprongen de vijf in de wagen en gingen er vandoor.

Onderzoek

“Aan de lafaards die met vijf beginnen kloppen zijn op zijn hoofd en dan bang wegrenden omdat hij zich verdedigde, proficiat met jullie waanzinnig stoer gedrag. Wie een kleine paarse of blauwe wagen zag met vijf jongeren, het voorval zag gebeuren of ze zag rondrijden, laat van je horen. De politie is naar hen op zoek”, roept Roselinde Deliaert, de partner van het slachtoffer, op via sociale media.

De politie van de zone Assenede/Evergem weet van het voorval. “Onze ploegen kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen en we voeren een onderzoek uit naar de daders”, zegt commissaris Yves Tuytschaever. Getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie via PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu.