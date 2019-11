Vijf jaar na dood Luc De Vos: nog altijd geen straat of plein in ‘zijn’ Wippelgem Joeri Seymortier

29 november 2019

12u09 0 Evergem Vijf jaar na de dood van zanger en muzikant Luc De Vos is het in zijn geboortedorp Wippelgem bij Evergem nog altijd wachten op een straat of plein dat zijn naam draagt.

Op 29 november is het precies vijf jaar geleden dat Vlaanderen opgeschrikt werd door het nieuws van de plotse dood van Luc De Vos. Ook in zijn geboortedorp Wippelgem bij Evergem sloeg het nieuws in als een bom. Meteen werd gezegd dat Evergem de muzikant zou eren met een straatnaam, maar daar is het vijf jaar na datum nog altijd op wachten.

“Er is niet echt een reden waarom de straatnaam voor Luc De Vos er nog niet is”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “Luc De Vos was van Wippelgem, één van onze negen dorpen in Evergem. We willen net in dat dorp een straat of plein naar Luc vernoemen. Maar de voorbije jaren hebben we daar nog geen mooie kansen toe gehad. Maar dat wil niet zeggen dat de straat of plein voor Luc De Vos er niet zal komen in de toekomst.”

In Wippelgem is er wel al een Mia-wegel en een wandeling die naar Luc De Vos genoemd is.