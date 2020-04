Vijf bejaarden en één medewerker rusthuis Ertvelde besmet met corona: Ten Oudenvoorde opent geïsoleerde afdeling 14 van de 83 bewoners leven voorlopig in afzondering Joeri Seymortier

03 april 2020

13u02 20 Evergem In het woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde bij Evergem zijn zes gevallen van de COVID-19-besmetting vastgesteld. Het gaat om vijf bewoners van het rusthuis, en één medewerker. Eén bewoner is opgenomen in het ziekenhuis, maar wel om andere redenen. Eerder bleek ook al een bewoner besmet te zijn, toen die bij opname in het ziekenhuis getest werd. In het rusthuis is er ondertussen een afgescheiden ‘corona-afdeling’.

Het woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde telt 83 bewoners, en zit onder de koepel van het Zorgbedrijf Meetjesland. “Sinds begin deze week kunnen er tests uitgevoerd worden bij bewoners van een woonzorgcentrum. Het zorgbedrijf Meetjesland heeft deze mogelijkheid onmiddellijk te baat genomen”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “Uit de resultaten van de eerste tests blijkt dat één personeelslid en vijf bewoners positief getest werden op het virus. Ondanks alle preventiemaatregelen die nageleefd werden bij zowel bewoners als medewerkers, kan het dus zijn dat er nog meer bewoners of personeelsleden besmet zijn. Alle bewoners die symptomen vertonen, worden geacht besmet te zijn. Ook zonder dat een test is afgenomen. Zij worden in kamerisolatie gehouden. Vandaag worden daardoor 14 van de 83 bewoners geïsoleerd. Personeelsleden worden pas getest als ze symptomen vertonen en ook zware koorts hebben.”

Het zorgpersoneel wordt verdeeld over beide groepen bewoners, waarbij de personeelsleden niet uitgewisseld worden. Patrick Huyghe, voorzitter

De directie van het rusthuis en het Zorgbedrijf Meetjesland hebben in overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid en de raadgevend arts, beslist een zogenaamde cohortafdeling of ‘corona-afdeling’ in te richten binnen het rusthuis. “We doen dat om de zorg aan de geïsoleerde bewoners zo efficiënt mogelijk te organiseren, en ook om de niet-geïsoleerde bewoners te beschermen”, zegt voorzitter Huyghe. “Cohortzorg houdt in dat mogelijk besmette bewoners en effectief besmette bewoners fysiek gescheiden worden van de bewoners die geen symptomen hebben. Indien nodig zullen bewoners intern worden verhuisd. Beide groepen bewoners worden apart verzorgd. Het zorgpersoneel wordt verdeeld over beide groepen bewoners, waarbij de personeelsleden niet uitgewisseld worden.”

Het personeel draagt steeds aangepaste mondmaskers en alle noodzakelijke beschermmaterialen. Patrick Huyghe, voorzitter

De directie verzekert dat het protocol strikt toegepast wordt: alle bewoners van de cohortafdeling worden verzorgd en benaderd volgens de meest strikte beschermrichtlijnen. “Op die manier vermijden we besmetting van de bewoners en van het personeel. Het personeel draagt steeds aangepaste mondmaskers en alle noodzakelijke beschermmaterialen. Alle bewoners, familieleden en medewerkers werden van de besmetting ingelicht. Vanzelfsprekend werden de familieleden van de geïsoleerde bewoners persoonlijk verwittigd. Wij willen hier open over communiceren”, klinkt het nog.