Vierde jaar op rij drukker op recyclagepark Evergem: vorig jaar 59.114 bezoekers Joeri Seymortier

12 augustus 2020

11u24 0 Evergem Het wordt steeds drukker op het recyclagepark van Evergem. Vorig jaar ontving de gemeente 59.114 bezoekers.

De kaap van de 60.000 bezoekers per jaar op het recyclagepark van Evergem is in zicht. “Dat is een stijging, al het vierde jaar op rij”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “In concrete cijfers gaat het om 1.491 bezoeken meer in vergelijking met 2018. Het maandelijks aantal bezoekers varieerde tussen 2.724 bezoekers in januari en 6.499 bezoekers in augustus.”

In de jaarrekening 2019 staan nog meer afvalcijfers van Evergem. Er werd in totaal 5.509.400 kilogram huishoudelijk restafval opgehaald. Dat is 304.400 kilo minder dan in 2018. Elke Evergemnaar steekt dus jaarlijks 154.69 kilo afval in de restafvalzak.

Er werden vorig jaar ook 479.545 kilogram goederen opgehaald door kringloopwinkel Ateljee. Ook dat is een serieuze stijging in vergelijking met 2018, met maar liefst 101.398 kilo meer.

Er werd vorig jaar ook nog 593.640 kilo brandbaar afval aangevoerd op het recyclagepark. Er werd 5.520 kilo grof vuil huis-aan-huis opgehaald, en 662.200 kilo tuinafval ingezameld aan huis. Er werd 3.480.760 kilo tuinafval naar het recyclagepark gebracht. “We willen inwoners stimuleren om afval te voorkomen en hergebruiken. Zo willen we het afvalcijfer voor opgehaald en aangevoerd afval in de toekomst verminderen”, klinkt het nog.