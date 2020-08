Vier voetbalclubs Evergem beslissen samen: tot 16 augustus nog geen voetbal Joeri Seymortier

01 augustus 2020

12u47 5 Evergem De vier voetbalclubs uit Evergem hebben samen beslist om de pauzeknop nog even in te duwen, en voor 16 augustus niet te beginnen voetballen.

KFC Evergem-Center, FC St-Joris Sleidinge, KFCE Belzele en Evergem 2020 namen die beslissing na overleg met de crisiscel van de gemeente Evergem. De beslissing geldt zowel voor de jeugd als voor de bovenbouw. “Voetbal Vlaanderen heeft een aantal beslissingen genomen, maar laat de clubs toe om hun eigen accenten te leggen”, zegt schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA). “De Evergemse voetbalclubs waren het er al snel over eens dat er een gemeenschappelijk standpunt moest ingenomen worden. Op de vergadering werden de voor- en nadelen afgewogen. Alle ploegen hadden draaiboeken klaar. Maar organisatorisch bleek het toch moeilijk om die uit te voeren. Als gemeentebestuur steunen we de beslissing, en zijn we tevreden over de goede samenwerking.”

De clubs wachten het verloop van de epidemie af. Op woensdag 12 augustus komen ze opnieuw samen.