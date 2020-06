Vier keer zoveel boetes voor sms’en achter het stuur: “Jaarlijks minstens 30 doden op Belgische wegen” Cedric Matthys

30 juni 2020

17u49 4 Assenede/Evergem Vorig jaar zijn in de politiezone Assenede-Evergem 399 bestuurder bekeurd omdat ze hun gsm gebruikten achter het stuur. Dat is maar liefst vier keer zoveel als het jaar ervoor. “We controleren steeds meer”, legt korpschef Yves Tuytschaever uit.

“Zelfs in het meest gunstige scenario schatten we dat we ongeveer vijf procent van alle ongevallen kunnen linken aan gsm-gebruik.” Stef Willems van VIAS wees in deze krant eerder op het gevaar van sms’en achter het stuur. In absolute cijfers schat de verkeersveiligheidsorganisatie dat jaarlijks ongeveer dertig doden en meer dan 2.500 gewonden vallen omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur.

Toch lijken heel wat bestuurders in de politiezone Assenede-Evergem zich niet bewust van deze cijfers. Vorig jaar schreef de politie er maar liefst 399 bekeuringen uit. Dat blijkt uit cijfers die de federale politie vandaag bekendmaakte. Hoewel het cijfer vorig jaar nog op 82 lag, scoort de zone nu meer dan vier keer zo slecht. Al is hier volgens korpschef Yves Tuytschaever een eenvoudige verklaring voor. “We controleren steeds meer", zegt hij. “Dat werpt zijn vruchten af. De gsm gebruiken achter het stuur is levensgevaarlijk. Het wordt tijd dat iedereen dat beseft.”