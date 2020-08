Vier Evergemse voetbalclubs starten trainingen weer op Joeri Seymortier

13 augustus 2020

18u00 3 Evergem De vier voetbalclubs in Evergem hebben samen met de crisiscel van de gemeente beslist om de voetbaltrainingen weer op te starten.

De vier Evergemse voetbalclubs KFC Evergem-Center, FC St-Joris Sleidinge, KFCE Belzele en Evergem 2020 hadden enkele weken geleden beslist om nog even te wachten met voetballen. Nu werd beslist om de voetbalactiviteiten opnieuw te laten plaatvinden. De clubs gaan de protocollen strikt naleven en verwachten dat ook van de spelers, de ouders en de supporters. “Alleen zo kunnen wij en onze kinderen blijven voetballen”, klinkt het bij de vier voetbalclubs.

Elke club maakte een draaiboek. Die draaiboeken staan nu op punt. “Als we allemaal samen ons best doen, kunnen we opnieuw bewijzen dat voetbal leeft in onze gemeente”, zegt een tevreden schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA).