Verwarde vrouw doorboort muur met wagen Jeffrey Dujardin

14 augustus 2019

13u55 2

Aan het Marktplein in Ertvelde is woensdagmiddag rond 12 uur een bizar ongeval gebeurd. Een vrouw die geparkeerd stond, verwarde vooruit met achteruit en reed door een muurtje. “De vrouw stond geparkeerd bij de apotheek”, zegt een getuige. “In plaats van achteruit te rijden, is ze door de omheining gereden.” Het moet een enorme klap geweest zijn, de brokstukken vlogen meters ver. De vrouw raakte bij het ongeval lichtgewond en kon zelf uit de wagen komen. Haar wagen is klaar voor de schroothoop.