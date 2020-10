Verkeer door Evergem moet trager: asverschuivingen op drie plaatsen Joeri Seymortier

03 oktober 2020

12u22 2 Evergem Evergem wil het verkeer in de woonkernen trager doen rijden, en legt deze maand asverschuivingen aan in drie straten.

“Er komen wegasverschuivingen in de Doornzeelsestraat, Biezenkouter en Zwartestraat”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De asverschuivingen helpen om de snelheid te verlagen. Tussen de asverschuivingen geldt ook een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.”

In de Biezenkouter komt de asverschuving ter hoogte van huisnummers 35 en 42. In de Doornzeelsestraat wordt dat tussen huisnummer 26 en huisnummer 55, en ook tussen huisnummer 72 en huisnummer 129. “In de Zwartestraat komt er een asverschuiving tegenover de trage weg, waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Iets verderop, richting Kwadeweg, komt een tweede wegasverschuiving. Daardoor remt het verkeer in beide richtingen. Ter hoogte van de wegasverschuivingen komen ook extra fietssuggestiestroken”, zegt schepen Van der Meersch nog.