Verkaveling met 38 nieuwe huizen aan Elslo: “Te kleine loten. De huizen worden tegen mekaar geperst” Joeri Seymortier

13 februari 2020

10u37 0 Evergem Er komt een nieuwe verkaveling van 38 loten tussen Elslo en Venhoute in Evergem. Er is kritiek dat het om te kleine loten zou gaan.

Een nieuwe verkaveling voor 38 nieuwe gezinnen zorgt voor wat opschudding. De gemeente heeft nu de aangepaste plannen goedgekeurd. “In de eerste plannen zou de ontsluiting van de verkaveling via Venhoute gebeuren, maar dat hebben we laten aanpassen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Elslo wordt de ontsluiting voor de nieuwe verkaveling. In de oorspronkelijke plannen wou de verkavelaar ook zowat alle bomen kappen. We hebben het grootste deel van die bomen kunnen redden in de nieuwe plannen. We zorgen ook dat er waterbuffering komt door de aanleg van wadi’s. Een speelpleintje in de nieuwe wijk komt er niet, maar dat is er wel iets verderop in Venhoute.”

Oppositiepartij Sterk vindt dat er voor veel te kleine loten gekozen wordt, en dat de laatste vierkante meter uit de plannen geperst wordt. “Het wordt inderdaad een verkaveling met kleinere loten. Maar dat biedt ook kansen aan mensen die op zoek zijn naar een meer betaalbare nieuwbouw”, zegt schepen Roegiers nog.