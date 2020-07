Veilig in de bubbel: Arsène en Jaqueline vieren 65ste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

27 juli 2020

09u59 0 Evergem Het gebeurt niet zo vaak meer in coronatijden, maar het gemeentebestuur van Evergem heeft nog eens op een coronaveilige manier een huwelijksjubileum gevierd.

Arsène Mortier (86) en Jaqueline West (85) hebben dan ook alle reden tot vieren, want het briljanten koppel viert hun 65ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in het café ‘In den uil’, vroeger in het Kaaistraatje Sleidinge. Arsène en Jaqueline waren allebei werkzaam in weverij Calcutta. Later ging Arsène in een drieploegenstelsel werken bij Stora Enso, en Jaqueline zorgde voor het huishouden. Ze hebben een zoon Guy, en twee kleinkinderen, Lenny en Steffy. Kleine Odin is hun eerste achterkleinkind. Vandaag gaat het briljanten koppel nog vaak wandelen en genieten ze van het samenzijn met familie.