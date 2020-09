Vechtpartijen tussen scholieren aan station Evergem: “Extra politietoezicht en zo snel mogelijk vaste camera’s” Joeri Seymortier

15 september 2020

15u55 4 Evergem Evergem neemt maatregelen tegen het toenemend geweld in de stationsbuurt. Er komt extra politietoezicht en er wordt werk gemaakt van vaste camera’s.

Bij de start van het nieuwe schooljaar waren er verschillende vechtpartijen tussen scholieren, in de buurt van het station van Evergem. “Dergelijk geweld mogen we nooit aanvaarden, en moeten we in onze gemeente samen in de kiem smoren”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Er zal vanaf nu dagelijkse aanwezigheid en controle zijn door de politie. Zowel in de ochtendspits als in de avondspits. Zowel aan het station, als aan de tramterminus Brielken. We zullen dat afwisselend door politie in uniform en door politie in burger doen. We gaan ook in overleg met politie en directies van de middelbare scholen voor een gezamenlijke aanpak en communicatie naar de ouders. Als gemeente zullen we ook versneld de voorziene vaste camera’s plaatsen, zowel aan station als aan de tramhalte. Het is belangrijk dat getuigen en slachtoffers elke vorm van geweld aangeven en proces- verbaal opmaken bij politie”, zegt de burgemeester nog.