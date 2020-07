Vaste camera’s in najaar in straatbeeld Evergem Joeri Seymortier

22 juli 2020

12u07 0 Evergem De geplande vaste camera’s in Evergem zullen in de tweede helft van het jaar geplaatst en in dienst genomen worden.

De dotatie van de gemeente Evergem voor de politie was in 2019 net iets meer dan vier miljoen euro. “De dotatie voor de politiezone was in 2019 groter dan andere jaren, omdat er vaste camera’s aangekocht worden voor nummerplaatherkenning”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De politiezone die we samen met Assenede vormen, voorziet daarvoor iets meer dan 461.000 euro in het budget. De camera’s worden in de tweede helft van 2020 geplaatst.”

Eerder werd al beslist om op vijf locaties in Evergem vaste camera’s te plaatsen die nummerplaten kunnen scannen. Dat zal gebeuren op de Christoffelweg, de Burggravenlaan aan de hoogtemeting, aan het rusthuis in de Hospitaalstraat, in de Oosteindestraat en in de Bombardementstraat. De politie koopt ook slimme mobiele camera’s voor in de politiewagens.