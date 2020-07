Vandalen beschadigen graven en ornamenten, tientallen graven geschonden Wouter Spillebeen

28 juli 2020

17u26 0 Evergem Op de begraafplaats van Doornzele (Evergem) zijn in de afgelopen week tientallen graven beschadigd door vandalen. Ornamenten zijn verdwenen, vernield of verplaatst en foto’s zijn van de grafstenen getrokken.

Maandag werd de politie van zone Assenede-Evergem er attent op gemaakt dat heel wat graven op de begraafplaats beschadigd waren. Bij nazicht bleek dat vandalen aan tientallen graven lelijk huis hadden gehouden. “Er zijn foto’s van overledenen van de grafstenen getrokken. Ornamenten die op de graven stonden, zijn kapotgemaakt, verdwenen of verplaatst”, klinkt het bij de politie. “Enkele van die ornamenten hebben we intussen teruggevonden.”

De politie vraagt aan iedereen die een dierbare op de begraafplaats heeft om na te kijken of het graf nog in goede staat is. “Wie merkt dat het graf beschadigd is, kan langskomen bij de politie. Zo kunnen we de gevonden ornamenten hopelijk op de juiste plek terugzetten.”

De politie onderzoekt wie de vandalen kunnen zijn, maar dat is geen makkelijke opdracht. Er zijn namelijk geen camerabeelden van de begraafplaats en het is ook niet zeker wanneer de beschadigingen gebeurden. “We denken aan afgelopen weekend omdat we de melding maandag hebben gekregen, maar dat ligt niet vast. We weten voorlopig helemaal niet wie erachter zit.”