Vandalen bekladden auto’s met ketchup en mayonaise Dylan Vermeulen Kristof Vereecke

06 oktober 2020

17u14 4 Evergem In Ertvelde, deelgemeente van Evergem, hebben vandalen verschillende wagens besmeurd met ketchup en mayonaise in en rond de Lindenlaan. De politie kreeg ondertussen melding van drie gevallen, waaronder twee wagens en een gevel.

Lynn Claeys is één van de gedupeerden. “Het moet in de nacht van maandag 5 oktober op dinsdag 6 oktober gebeurd zijn. Toen ik opstond, zag ik dat mijn wagen volledig besmeurd was. Ik heb meteen een bericht op Facebook geplaatst omdat ik wilde nagaan of buurtbewoners iets gezien hadden. Ik kreeg echter reacties van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt.”

“We hebben ondertussen inderdaad drie meldingen gekregen van dergelijke gevallen, maar op sociale media zien we dat meer mensen slachtoffer zijn geweest van de vandalen. Ook zij mogen hier ook zeker melding van maken”, zegt de woordvoerder van politiezone Assenede-Evergem. Op sociale media circuleren nog andere gevallen, waaronder besmeurde wagens in de Heilige Geeststraat en een bekladde garagepoort in de Achterstraat.

De politie heeft voorlopig nog geen idee wie er achter de vandalenstreken zit. Lynn Claeys geeft wel mee dat een getuige twee personen heeft gezien die de muur van de carwash in de Noordlaan aan het bekladden waren met ketchup en mayonaise. De getuige heeft dit ook gefilmd en zal deze beelden overmaken aan de politie.