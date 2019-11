Vandaag is rood… de kleur van gemeentelijke basisschool Evergem Joeri Seymortier

29 november 2019

14u14 0 Evergem De gemeentelijke basisschool van Evergem kleurt vandaag, vrijdag 29 november, helemaal rood in het kader van de Rode Neuzen Dag.

De school wil dat elk kind zich goed in zijn of haar vel voelt, en houdt een Rode Neuzen Dag. Alle kinderen kwamen vrijdag in het rood, of met een rood accent naar school. Wie wil kon ook een rood gadget kopen aan de schoolpoort. Voor een rode neus, een balpen of een sleutelhanger betaal je 5 euro, en dat geld gaat integraal naar het goede doel.

Halfweg de dag werd al 1.200 euro opgehaald, maar ook bij het sluiten van de school wordt nog verder geld opgehaald.