Vanaf vrijdag: tien weken lang Radio Streaming vanuit CC Evergem Joeri Seymortier

29 september 2020

09u26 0 Evergem Evergem start op vrijdag 2 oktober met een wekelijkse radioprogramma vanuit Cultuurcentrum Stroming. Tien weken lang kan je genieten.

Door corona is het reguliere programma van het Cultuurcentrum Evergem ferm uitgedund, en dus werd naar een waardig alternatief gezocht. Tien weken lang wordt er in het Cultuurcentrum radio gemaakt op vrijdag. De eerste uitzending start op 2 oktober om 12 uur. “De nieuwe radio krijgt de naam Radio Streaming: een knipoog naar de theaterzaal Stroming”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Het Cultuurcafé werd omgebouwd tot een geïmproviseerde radiostudio. Elk week komt er een andere centrale gast langs in de studio. Die gast heeft steeds een band met het Cultuurcentrum. Presentatrice van dienst is Joyce Verdonck, rasecht Kluizenaar en reporter bij Radio 2. Een andere ‘Bekende Evergemnaar’ componeerde het campagnelied: Raf Walschaerts, theatermaker en met broer Mich ook gekend als Kommil Foo.”

De uitzendingen kan je beluisteren wanneer het jou uitkomt, via www.cultuurcentrumevergem.be of via jouw favoriete podcast-app.