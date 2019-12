Vanaf volgende week in Evergem: huisvuilzakken en bezoek aan recyclagepark worden duurder Joeri Seymortier

26 december 2019

11u25 2 Evergem Afval achterlaten wordt vanaf 2020 duurder in Evergem. De huisvuilzak wordt duurder, en ook een bezoek aan de betalende zone van het recyclagepark zal meer kosten.

De gemeente Evergem beslist om vanaf januari 2020 het tarief voor het afleveren van afval in de betalende zone van het recyclagepark te verhogen naar 7 eurocent per kilogram. Ook de prijs voor een rol restafvalzakken gaat omhoog.

“Een rol restafvalzakken van 60 liter kost vanaf januari 17.50 euro”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “De kleinere variant van 45 liter wordt nog verkocht tot 31 januari. Daar betaal je 13 euro voor. Nadien schakelen we over naar 30 liter. Voor die rol van 10 restafvalzakken betaal je 8.50 euro. We volgen in deze prijsstijging het advies van IVM en Ovam. Bedoeling is om de mensen aan te zetten om beter te sorteren en te composteren. Vergeet niet dat er sinds juni meer plastic in je blauwe pmd-zak mag. Die prijs blijft ongewijzigd op 0,125 euro. Vanaf 1 april 2021 zullen we het groente-, fruit- en tuinafval ook apart ophalen.”

Ook een bezoek aan de betalende zone van het recyclagepark wordt duurder. “Ongeveer zeventig procent van alle afval in 2018 was bestemd voor de gratis zone. Als je tuinafval, brandbaar afval, houtafval en bouw- en sloopafval wil afleveren, moet je naar de betalende zone. Voor de eerste 20 kilogram betaal je vanaf januari 1,5 euro. Elke extra kilogram kost je daarna 0.07 euro. Waarom deze prijsstijging? Het Evergemse recyclagepark kost jaarlijks 800.000 euro. Als we het tarief hetzelfde houden, moet de gemeente elk jaar een half miljoen euro bijleggen. De vervuiler betaalt, en niet de belastingbetaler. Dankzij de prijsstijging hoest de gemeentekas slechts een kwart miljoen euro op. Het recyclagepark zou pas helemaal kostendekkend bij 10 eurocent per kilo, maar dat gaan we niet doen.”