Vanaf volgend jaar: ophaling aan huis van asbest Joeri Seymortier

02 december 2019

14u02 0 Evergem Vanaf het voorjaar 2020 zullen inwoners van Evergem die asbestafval hebben, dat ook aan huis kunnen laten ophalen.

De gemeenteraad keurde een reglement goed om de speciale afvalzakken en beschermingsmateriaal te koop aan te bieden. Het zal de particulier 30 euro kosten. Maar je kan er ook voor kiezen om het asbest nog altijd zelf naar het recyclagepark te brengen, en dan blijft het gratis. “Sinds eind jaren negentig is het verboden om asbest te maken, verkopen en gebruiken”, legt schepen Sven Roegiers (CD&V) uit. “Asbest is wel nog in veel woningen aanwezig. Dat zit onder andere in golfplaten, leien, bloembakken, isolatiemateriaal en afdichting. Je moet daar voorzichtig mee omspringen bij een afbraak. Asbest is schadelijk als je losse vezels inademt, niet bij huidcontact of inslikken. Je kan asbest gratis naar het recyclagepark brengen, en dat tot maximum één kubieke meter. Maar vanaf volgend jaar kan je het dus ook thuis aanbieden. Je maakt dan een afspraak om het asbest op te halen aan huis. Later deze maand ontvangen alle inwoners hierover een informatiefolder van de afvalintercommunale IVM.”

Eén platenzak kost 30 euro, en daar kunnen tot 50 kubieke meter asbestplaten in. Je krijgt ook een veiligheidskit met een wegwerpoverall, handschoenen, een masker en instructies.