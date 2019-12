Vanaf februari 2020: op afspraak naar gemeentehuis Evergem Joeri Seymortier

13 december 2019

11u11 0 Evergem Wie geen tijd wil verliezen in de wachtrij, kan vanaf februari volgend jaar op afspraak naar het gemeentehuis van Evergem.

Evergem is al een tijd bezig met projecten rond dienstverlening. “In februari voegen we nog eentje aan het rijtje toe: werken op afspraak”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Vanaf 3 februari werken we op afspraak. Vanaf 20 december kan je die afspraak al inplannen. Heel wat producten kan je natuurlijk ook online aanvragen. Hiervoor moet je dus niet naar het gemeentehuis. Check dus zeker eerst even onze website. Voor sommige zaken heb je wel een medewerker nodig of krijg je graag advies van een medewerker, dan maak je een afspraak. Dat moet bijvoorbeeld voor een identiteitskaart, een reispas, een plan of een dossier inkijken of pakweg een verwarmingstoelage.”

Je kan niet alleen in het gemeentehuis van Evergem op afspraak, maar ook in de andere administratieve centra in de deelgemeenten. Hoe plan je een afspraak in? Je maakt een afspraak via evergem.be of Evergem Info. Daarna neemt een medewerker eventueel nog contact met je op voor meer informatie. Je kan maximum 45 dagen vooraf een afspraak inplannen. Je krijgt een bevestiging via e-mail, telefonisch of op papier. Hierin staat wat je moet meebrengen. 24 uur voor de afspraak ontvang je een SMS. Op de locatie van de afspraak scan je de QR-code op jouw bevestiging in aan de zuil. Heb je geen QR-code? Vraag dan hulp aan een medewerker van Evergem Info.

“Niets dan voordelen aan dit systeem”, zegt burgemeester De Maertelaere. “Je moet minder lang wachten. 2. Je stemt jouw afspraak gemakkelijk af op jouw eigen agenda. En je komt langs op de locatie van jouw voorkeur.”

Meer over Evergem

politiek