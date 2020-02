Van Steenberge: na Augustijn, binnenkort ook gin en whisky? Joeri Seymortier

01 februari 2020

12u42 0 Evergem Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde heeft een aanvraag ingediend om op de site van de brouwerij ook een distilleerderij te bouwen. Er komt ook gin en whisky.

Brouwerij Van Steenberge brouwt al jaren Augustijn, Gulden Draak, Piraat en Baptist in Ertvelde. Maar daar moet binnenkort ook whisky en gin bijkomen. Het bedrijf zelf wil pas uitleg geven wanneer de vergunning binnen is. “Wij als gemeente hebben de aanvraag gunstig geadviseerd, maar het is de provincie die de uiteindelijke beslissing moet nemen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Er werd een aanvraag ingediend om onder andere nieuwe tanks te plaatsen, en ook een distilleerderij te bouwen voor gin en whisky. Er komt ook een nieuwe waterbehandelingsinstallatie. Van Steenberge wil in haar processen zoveel mogelijk regenwater hergebruiken.”

Paul De Neve (Groen) stelt zich bij de nieuwe uitbreiding vragen over de gevolgen voor de buurt in Ertvelde. “Er komen grotere opslagtanks, dus dat kan zelfs voor minder vrachtwagens zorgen”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Er komt ook een nieuwe personeelsparking in de Steenstraat, dus dat zal ook al voor minder wagens in de buurt van de schoolpoort zorgen. Wij gaan binnenkort trouwens samenzitten met het bedrijf, om te vragen om bij de start en het sluiten van de school naast de brouwerij zo weinig mogelijk vrachtwagens de baan op te sturen”, klinkt het nog.