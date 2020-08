Van Sioen tot Wim Opbrouck: cultuurcentrum Stroming start voorverkoop voor coronaveilig najaar Joeri Seymortier

24 augustus 2020

11u57 0 Evergem Cultuurcentrum Stroming in Evergem start op dinsdag 25 augustus om 18 uur met de voorverkoop van de tickets voor het najaar.

Door corona mogen er een pak minder toeschouwers in de zaal en moesten oplossingen gezocht worden. Zo zijn er op een avond vaak twee voorstellingen van een artiest: een concert om 19 uur en dan nog eens hetzelfde concert later op de avond. Omdat de evolutie van de maatregelen ook onduidelijk is, worden nu ook enkel tickets verkocht voor dit najaar. De tickets voor het voorjaar 2021 worden pas later verkocht.

“In deze vreemde tijden ziet het programma 2020-2021 er helemaal anders uit dan verwacht”, zegt schepen van Cultuur Jonas De Wispelaere (CD&V). “Verschillende voorstellingen werden geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. De medewerkers van het cultuurcentrum stelden een coronaveilig programma samen waarbij ingezet wordt op meer film en haalbare voorstellingen met een beperkt aantal toegelaten toeschouwers. Bepaalde voorstellingen vinden twee keer plaats, andere agentschappen plannen een tweede voorstelling in bij voldoende interesse.”

Vrienden van Stroming

Dit najaar staan onder andere Sioen, Wim Opbrouck, De Kopergieterij, Arne Sierens, De Schedelgeboorten en de plaatselijke band Woesten op de affiche. Op dinsdag 25 augustus om 18 uur start de ticketverkoop voor Vrienden van Stroming. Je bestelt je vriendenpas samen met je tickets. Op dinsdag 1 september om 18 uur start de ticketverkoop zonder Vriendenpas. Vanaf dan kan je ook voor het familieprogramma reserveren.

Info: www.cultuurcentrumevergem.be.