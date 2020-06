Valse parkeerboete onder ruitenwisser werkt op de lachspieren: “Maar toch opletten dat je je niet laat vangen” Wouter Spillebeen Joeri Seymortier

12u39 1 Evergem Een vals proces-verbaal is gisteren gevonden achter de ruitenwisser van een wagen in de Leo Steelstraat in Evergem. Volgens de gemeente gaat het wellicht om een grap, zeker door de beschrijving van de vaststelling, maar de vrouw die de valse boete kreeg, hoopt dat niemand zich eraan laat vangen.

“Milieu overtreding art 172.6 sectie 3.2. Men mag geen oude metalen brol parkeren op de mooi ogende weg. In deze welstellende wijk horen enkel de beter A merken wagens met veel dure opties.” Zo staat de zogezegde overtreding omschreven op de boete, in minder dan perfect Nederlands. Daarnaast vraagt de boete om een bedrag van 132 euro over te maken op het vermelde rekeningnummer.

Grap

“We hadden snel door dat het hier zeker niet om een echte boete ging”, reageert de vrouw die het papiertje onder haar ruitenwisser vond. “Wat vooral door ons hoofd ging, was dat er misschien mensen zijn die zoiets wel zouden betalen. Je hoort en leest tegenwoordig over allerlei manieren waarop mensen geld wordt ontfutseld.” De vrouw stapte met de valse boete naar de politie.

Ook de gemeente Evergem roept op om alert te zijn voor valse boetes. “Voorlopig gaat het om een eenmalig feit en het is wellicht bedoeld als grap”, klinkt het.