Unizo Evergem organiseert zondag foodtruckhappening Joeri Seymortier

17 september 2019

08u23 5 Evergem Unizo Evergem organiseert op zondag 22 september voor de vijfde keer een foodtruckhappening op het dorpsplein.

Je kan zondag van 11 tot 20 uur op Evergem Dorp terecht. “We hebben een tiental foodtrucks en een leuke bar in een grote tent”, zegt Stefaan De Beule van Unizo Evergem. “Er staan springkastelen voor de kinderen, er komt een schminkster langs, een dj zorgt voor muziek, en rond 17 uur is er een optreden van De Jartellen. Weervouw Jill Peeters voorspelt echt mooi weer voor zondag. Dan zorgen we voor het grootste terras van Evergem, en zetten we het dorpsplein vol met tafels en stoelen. Het wordt een gezellige boel.”